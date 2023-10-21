شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة 5 / 1 فى ليلة عودة مدرسة الفن والهندسة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة.. مصطفى شلبى، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وسيف الجزيرى، محمود شيكابالا للزمالك، وسجل هدف سموحة فادى فريد.

بهذا الفوز يحصد الزمالك 3 نقاط ليرتفع رصيده لـ 8 نقاط فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى.

أحداث الشوط الأول

مع بداية الشوط الأول وبعد مرور 3 دقائق فقط، نجح مصطفى شلبى فى تسجيل هدف التقدم بعد كرة عرضية من عمر جابر، واستمر الزمالك مستحوذا على الكرة حتى الدقيقة 9 التى بدأ فريق سموحة الوصول لمنطقة جزاء الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 13 سجل أحمد زيزو الهدف الثانى بعد كرة عرضية من يوسف أوباما، ليسجلها زيزو بالركبة فى شباك سموحة.

وأجرى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة تبديل مبكر بخروج مصطفى البدرى للإصابة، ونزول فادى فريد، وأهدر فادى فريد فرصة هدف محقق لسموحة فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 39 أجرة سموحة تبديل اضطرارى ثانى بدخول دوكوا دودو بدلاً من أحمد جمال الذى دخل فى الدقيقة 14 ثم تعرض للإصابة وغادر أرض الملعب.

وفى الدقيقة 45 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك، سددها أحمد زيزو، لكنها خارج الثلاث خشبات، ويستمر الفارس الأبيض فى التقدم بثنائية فقط.

فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل يوسف أوباما هدف الزمالك الثالث، بعد كرة بينية بالكعب من شيكابالا، واستغلها أوباما فى مراوغة حارس المرمى ودفاع الفريق السكندرى.

مع بداية الشوط الثانى كثف سموحة الضغط على الزمالك بعد نزول حسام حسن وإسلام جابر، وأهدر حسام حسن فرصتين محققتين لتسجيل أول أهداف سموحة، وفى الدقيقة 67 سجل فادى فريد الهدف الأول لسموحة.

وشهدت الدقيقة 67 خروج يوسف أوباما وعمر جابر وأشرف روقا ومصطفى شلبى، ودخول سيد نيمار إبراهيما نداى ومحمد عبد الغني وسيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 81 سدد شيكابالا كرة ارتطمت فى عارضة مرمى سموحة وارتدت لسيف الجزيرى ليسجل منها الهدف الرابع لفريقه.

وفى الدقيقة 89 سجل محمود شيكابالا الهدف الخامس لفريقه، وتدخل الفار ليؤكد صحة الهدف بعدما أشار الحكم المساعد بتسلل الهدف.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو ، خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

وضم تشكيل سموحة كلاً من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: محمود وحيد - شريف رضا -أحمد حكم - محمد المغربي ، خط الوسط: حمدي علاء - لحسن دهدوه - مصطفى البدري - عمرو قلاوة - أحمد خالد، خط الهجوم: حسام حسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، حسين تيمور و حسين فيصل وفادي فريد ومحمد عصام وإسلام جابر ومحمد مصطفى وأحمد جمال ودوكوا دودو وعبد اللطيف "لطيف".



































































































































































































