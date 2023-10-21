شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الكرة النسائية للصالات اليوم استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم السبت معسكر منتخب الكرة النسائية للصالات تحت قيادة نادر رشاد، في ضوء الاستعداد لتصفيات كأس العالم، المقرر إقامة النسخة الأولى منها العام بعد المقبل بمشاركة 16 منتخبا من مختلف القارات.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد قرر في مايو الماضي، تعيين نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات رجال الأسبق، مديرا فنيا لمنتخب مصر الصالات لكرة القدم النسائية، خلفا للمدير الفني السابق عبد الفتاح عباس.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.

وحرصت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، على التواصل الدائم مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.