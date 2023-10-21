شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب فى بيان رسمى: لا إقصاء لأحد والزمالك يسع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكد فيه أن النادى الأبيض يسع ويحترم الجميع وقلوبهم وأيديهم مفتوحة للكل دون إقصاء لأحد.

وجاء نص البيان كالتالى:

الزمالك أولا السادة الأفاضل جماهير وأعضاء نادي الزمالك أتشرف وزملائي أعضاء مجلس إدارة بتقديم التهنئة لحضراتكم على الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم كما يطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم".

وأضاف لبيب: "والشكر موصول إلى السادة أعضاء الهيئة القضائية ومسئولي الجهة الإدارية وكافة الجهات المعنية على جهدهم الكريم، ولا يفوتنا شكر جميع المرشحين على مشاركتهم الإيجابية ونثمن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمة من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق وفي مقدمتهم المحاسب هاني العتال والتي تؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف وتدعم الشعور بالأمل في مستقبل أفضل".

وتابع: "في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ نادينا لا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجول في خاطري من أفكار ومشاعر أنه الأمل والفرحة والشعور بالمسئولية، نؤكد مجددا أننا ندرك ونشارك حضراتكم آمالكم وطموحاتكم، وسوف نسعى معكم إلى تحقيقها والانتقال بنادينا إلى المكانة التي تليق به

واستطرد: "وسوف نلتزم بالقيم والمبادئ التي توافقنا عليها وصولا إلى آمال تاقت إليها نفوسنا، وحيث إعلاء المصلحة العامة. لا مجال للتجاوزات ولا إقصاء لأحد قلوبنا وعقولنا مفتوحة وأيدينا مبسوطة للجميع".

واختتم: "نحترم كل الأطراف وندعوهم للمشاركة في تحمل المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، ولنؤكد معا أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من: حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وأجريت أمس الجمعة، انتخابات نادي الزمالك، لاختيار مجلس إدارة جديد حتى عام 2027، بعدما امتدت التصويت من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السابعة مساءً موعد غلق باب التصويت في الانتخابات.