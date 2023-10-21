شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى مصرى.. هانيا الحمامى تتأهل لمواجهة نور الشربينى فى جراسهوبر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت هانيا الحمامي على منافستها البلجيكية نيلي جليس في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 47 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-7.

بذلك تلتقي هانيا الحمامي مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى في المباراة النهائية لتضمن مصر اللقب.

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-3, 11-4.

ويحمل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.