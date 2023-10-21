شكرا لقرائتكم خبر عن انتصاران وهزيمتان وتعادل.. نتائج خالد جلال أمام الإسماعيلى قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، بسجل مميز في مواجهات مع الفرق الأخرى ضد الإسماعيلي، حيث حقق انتصارين، وتلقى هزيمتان وتعادل في مرة وحيدة.

وواجه خالد جلال الإسماعيلي 5 مرات من قبل أثناء تواجده مع 3 أندية أخرى قبل تولي تدريب فاركو، واستطاع خالد جلال حقق فوزًا عريضًا على الإسماعيلي 4-1، عندما كان على رأس تدريب الزمالك، كما أنه حقق انتصارًا آخر عندما كان مدربًا لفريق البنك الأهلي 1-0.

بينما على مستوى النتائج السلبية، تكبد خالد جلال خسارتين أمام الإسماعيلي، الأولى مع نادي مصر وخسر 4-0، والثانية مع البنك الأهلي وخسر 2-0، وهناك تعادل وحيد ضد الإسماعيلي أمام البنك الأهلي 2-2.

وفي سياق متصل، اعتمد خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، لائحة المكافآت الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهته الأولى مع الفريق ضد الإسماعيلي الأحد المقبل، وأبدى جلال رضاه عن اللائحة المالية للفريق ووعد اللاعبين بتحقيق كل مطالبهم حال تحسن النتائج.

وحصد فريق نادي فاركو نقطة وحيدة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز بعد خوض 3 جولات، إذ خسر في الجولة الأولى أمام فيوتشر بهدفين ومن ثم خسر أمام المصري بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ فاركو مشواره في الدوري بعد التوقف الدولي بمواجهة نادي الإسماعيلي، والمقرر لها يوم غد الأحد الموافق 22 أكتوبر على استاد الإسماعيلية، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.