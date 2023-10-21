شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 21 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم 21 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف، بينما حقق إنبى فوزا غاليا على البنك الأهلى بثلاثية مقابل هدف، كما تعادل بلدية المحلة مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثليهما.

الزمالك يهزم سموحة 5 / 1 فى ليلة عودة مدرسة الفن والهندسة.. فيديو وصور

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة الرابعة على التوالي.. إنبى يفوز على البنك الأهلى بثلاثية بدورى نايل

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

بلدية المحلة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 2 / 2 فى الدورى.. فيديو

تعادل فريق بلدية المحلة مع الاتحاد السكندرى 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى.

الأهلي يطلب السعة الكاملة أمام سيمبا لتعزيز فرص جماهيره فى دعم فلسطين

تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

حسين لبيب فى بيان رسمى: لا إقصاء لأحد والزمالك يسع الجميع

أصدر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكد فيه أن النادى الأبيض يسع ويحترم الجميع وقلوبهم وأيديهم مفتوحة للكل دون إقصاء لأحد.

فيتوريا يبدأ التحضير لمعسكر المنتخب لمواجهتى جيبوتى وسيراليون الأسبوع المقبل

يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، التحضير لمعسكر المنتخب في نوفمبر المقبل، بداية من الأسبوع المقبل، حيث يستعد المنتخب لمواجهة جيبوتى في الجولة الأولى وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كاس العالم.

عودة الكرتى وغياب على جبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر غدا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

الخليج 365 يُكرم منتخب الكرة الطائرة بعد التأهل لأولمبياد باريس

حرص ”الخليج 365” على تكريم منتخب الطائرة "رجال" فى مقر الجريدة، بعد إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، فى ظل التفوق فى التصنيف القارى بعد انتهاء التصفيات التى أقيمت مؤخرا فى اليابان.

مجلس الزمالك الجديد يدعم الفريق فى مباراة سموحة من مقصورة استاد القاهرة

تواجد مجلس الزمالك الجديد فى مقصورة استاد القاهرة الدولى لدعم لاعبى الفريق الأبيض أمام سموحة، فى المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

إرسال نتيجة الزمالك للجنة الأولميية غداً لاعتمادها

ترسل اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك نتيجة الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية غدا الأحد، على أن يتم اعتمادها وإرسال الاعتماد إلى اللجنة التى تدير النادى.