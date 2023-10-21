شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لـ أوسوريو فى الزمالك بعد الفوز على سموحة بخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على سموحة مساء اليوم في مسابقة الدوري .

وأخطر الجهاز الفني لاعبيه بالحصول على راحة يومي الأحد والإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة من "دوري نايل"، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.