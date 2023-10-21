شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وسموحة اليوم فى دوى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة: مصطفى شلبى، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وسيف الجزيرى، محمود شيكابالا للزمالك، وسجل هدف سموحة فادى فريد.

بهذا الفوز يحصد الزمالك 3 نقاط ليرتفع رصيده لـ 8 نقاط فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: محمود وحيد - شريف رضا -أحمد حكم - محمد المغربي،خط الوسط: حمدي علاء - لحسن دهدوه - مصطفى البدري - عمرو قلاوة - أحمد خالد، خط الهجوم: حسام حسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور و حسين فيصل وفادي فريد ومحمد عصام وإسلام جابر ومحمد مصطفى وأحمد جمال ودوكوا دودو وعبد اللطيف "لطيف".