شكرا لقرائتكم خبر عن "أوفا" رجل مباراة إنبى والبنك الأهلى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد أمين "أوفا" مهاجم فريق إنبى جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى، عقب اختيار رابطة الأندية المحترفة بعد التألق في اللقاء والمساهمة في حصد الثلاث نقاط.

وحقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وجاء تقدم فريق إنبى عن طريق أحمد خليل "كالوشا" مدافع الفريق البترولى في الدقيقة 28، بينما تمكن أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى من أحرز هدف التعادل في الدقيقة 49 ثم تقدم فريق إنبى بالهدف الثانى في الدقيقة 80 عن طريق زياد كمال، وقبل نهاية المباراة عزز الفريق البترولى بالهدف الثالث فى الدقيقة 96 عن طريق محمد ناصر مودى.

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 4 نقاط، بينما يظل فريق البنك الاهلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط.