أوسوريو يقرر نقل تدريبات الزمالك إلى ملعب الدفاع الجوى

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بداية من يوم الثلاثاء المُقبل.

كما قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على سموحة مساء اليوم في مسابقة الدوري.

وأخطر الجهاز الفني لاعبيه بالحصول على راحة يومي الأحد والإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة من "دوري نايل"، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.