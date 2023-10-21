شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى نايل".. مودرن فيوتشر يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق مودرن فيوتشر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب إقامة اليوم السبت 21 / 10 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق بلدية المحلة والاتحاد السكندرى والتقى الزمالك مع نظيره سموحة، وواجه إنبى فريق البنك الأهلى.

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