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جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى نايل".. مودرن فيوتشر يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق مودرن فيوتشر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب إقامة اليوم السبت 21 / 10 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق بلدية المحلة والاتحاد السكندرى والتقى الزمالك مع نظيره سموحة، وواجه إنبى فريق البنك الأهلى.

الزمالك يهزم سموحة 5 / 1 فى ليلة عودة مدرسة الفن والهندسة.. فيديو وصور

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الممتاز.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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