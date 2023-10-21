شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز بثلاثية على ستراسبورغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (رويترز)

ظهر كيليان مبابي في قمة مستواه، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-صفر على ضيفه ستراسبورغ، حيث سجل هدفاً وصنع آخر ليقود الفريق إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً السبت.

ووضع مبابي سان جيرمان في المقدمة بعد عشر دقائق من البداية، عبر ركلة جزاء، إثر عرقلة زميله جونسالو راموس داخل المنطقة.

وعزز كارلوس سولير النتيجة في الدقيقة 31 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من مبابي.

وحسم فابيان رويز الثلاث نقاط تحت الأمطار في ملعب بارك دي برينس في الدقيقة 77، بعدما مر ببراعة من مدافعين اثنين داخل منطقة الجزاء قبل أن يهز الشباك.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 18 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن موناكو، الذي سيلتقي ميتز الأحد، بينما يحتل ستراسبورغ المركز 12 بعشر نقاط.