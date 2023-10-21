شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل العروبة ودبا في دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تعادل العروبة وضيفه دبا الفجيرة صفر-صفر في قمة الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وبهذه النتيجة يرفع العروبة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، مقابل 8 نقاط لدبا.

وعلى ملعبه عزز الظفرة وصافته بالفوز على ضيفه مصفوت 3-2 بعد مباراة ماراثونية مثيرة، وسجّل للفائز خليل إبراهيم في الدقيقة 21، ولياندرو في الدقيقة 36، وبنيك افوب في الدقيقة 50، وأحرز محمد موسى الفوسيني هدفي مصفوت، وبهذا الفوز يرفع الظفرة رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطتين عن الصدارة.

وعلى ملعب الفجيرة، كان التعادل 1-1 من نصيب أصحاب الأرض وجلف إف سي، بكر الفجيرة بالتسجيل عن طريق الجزائري عكاشه حمزاوي في الدقيقة 11 وأدرك وايوديكي التعادل لجلف.

وتستكمل مباريات الجولة مساء الأحد ب5 مباريات تجمع الحمرية مع دبا الحصن، والتعاون مع الذيد، والجزيرة الحمراء مع مسافي، ويونايتد مع سيتي، وجلف يونايتد مع الرمس.