شكرا لقرائتكم خبر عن زايد بن محمد بن زايد يشهد انطلاقة النسخة الافتتاحية من «أبوظبي إكستريم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان أقيمت فعاليات النسخة الأولى من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 1) في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وشهد المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخ ذياب بن سعيد بن حمدان آل نهيان،وسعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، ومنصور الظاهري عضو مجلس إداراة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وكريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وأليكسندر فولكانوفسكي وبلال محمد نجما بطولة يو إف سي.

وحققت البطولة التي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، نجاحاً لافتا وسط حضور جماهيري كامل العدد، وتميزت بالجمع بين تقنيات الجوجيتسو المهارية وشراسة الفنون القتالية المختلطة.

وسجلت البطولة 14 نزالاً بمشاركة نخبة تضم 28 لاعباً ولاعبة من جميع دول العالم.

وتمكن نيمان جراسي، اللاعب الشهير لبطولات بيلاتور، من الفوز على بين هندرسون، البطل السابق لمنافسات «يو إف سي»، و«دبليو إي سي» في مواجهة الفعالية الرئيسية للنزالات بدون بدلة.

ودخل جراسي النزال مسلحاً بإرث عائلته العريق في الجوجيتسو ليواجه هندرسون الذي أظهر براعة في الهروب من قبضات خصمه المحكمة خلال جولات المباراة المختلفة، إلا أن جراسي كان له الحسم في تنفيذ الإخضاع.

وقال جراسي: «سعادتي كبيرة بالفوز هذه البطولة وأثق بأنها ستكون منصة الجرابلينج الرائدة على مستوى العالم، بذلت قصارى جهدي في التدريب للتعود على القواعد الجديدة، وقدمت أداء جيداً وحققت ما كنت أسعى إليه في إنهاء النزال بالإخضاع، وكانت تجربة حافلة بالتشويق نتيجة وقت الجولات الضيق الذي دفعني لتقديم كل ما لدي لأحقق الفوز».

وأضاف جراسي: «أدركت جيداً مدى صعوبة خوض النزال ضد هندرسون بسبب براعته وسرعته من جهة ومدة الجولات القصيرة من جهة أخرى، ولكنني عزمت على إنهاء النزال بطريقتي ونجحت في النهاية بالحصول على اللقب».

وشهدت الفعالية الرئيسية أيضاً لنزالات البدلة فوز إيزاك باهينسي، قائد فريق «دريم آرت»، على جوستافو باتيستا لاعب فريق آتوس.

وقال باهينسي: «سعيت وخصمي للإعتماد على نقاط قوتنا، حيث استخدم باتيستا براعته في الجوجيتسو لكنني نجحت بالتفوق عليه، ورغم التحدي الكبير إلا أن الفوز كان من نصيبي».

وجمعت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة من دون بدلة مارتن فيتوري، حامل لقب الوزن المتوسط لبطولة فيناتور إف سي والمنافس الحالي على لقب الوزن المتوسط لبطولة يو إف سي، مع طارق سليمان المشهور بإتقان حركات الإخضاع، وتمكن فيتوري من انتزاع الفوز بقرار الحكام بعد خمس جولات صعبة.

وشهد النزال الثاني في إطار الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة من دون بدلة مواجهة بين روبيرتو أبريو، المعروف باسم سايبورج، وقائد فريق «فايت سبورتس»، وخصمه الأسترالي صاحب الحزام الأسود أنطون مينينكو، ونجح أبريو في الحصول على اللقب بقرار الحكام رغم الشراسة التي أظهرها منافسه.

وفي نتائج بقية النزالات فازت، تاياني بورفيريو على جيوفانا جارا، و عبد الكريم السلوادي، على إسلام نادر رضا، و فابريسيو أندري على مارسيو أندريه.

كما فاز ثاليسون سواريز، على زايد الكثيري، ومارسين هيلد، على جورام كوتاتيلادزه، وفيليبي أندرو، على أندرسون فيريرا،. وجوناتاس جرايسي، على ناتان تشوينج، ولويزا مونتيرو، على ناتالي ريبيرو، ودان ماناسوي على أنطونيو آسيف، وسارة جالفاو، على فيتوريا جابرييلا.(وام)