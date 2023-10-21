شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي ومدربه غارسيا يتنفسان الصعداء.. وإنتر يتصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفس نابولي حامل اللقب وتحديداً مدربه الفرنسي رودي غارسيا الصعداء باستعادة نغمة الانتصارات عقب الفوز الثمين على مضيفه فيرونا 3-1 السبت في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 43 و55 اثر تمريرتين حاسمتين من ماتيو بوليتانو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27 اثر تمريرة من جاكومو راسبادوري (27).

وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف في الدقيقة 60 عبر المهاجم الصربي داركو لازوفيتش.

وحقق نابولي انتصاره على الرغم من غياب ثلاث ركائز أساسية في صفوفه: هدافه والكالشيو الموسم الماضي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن ولاعب وسطه الدولي الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا ومدافع البرازيلي جوان جيزوس بسبب الإصابة.

وهو الفوز الأول لنابولي بعد خسارتين متتاليتين على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفيورنتينا 1-3 في المرحلة الثامنة ما جعل مصير مدرّبه غارسيا في مهب الريح وهو الذي استلم منصبه مطلع الموسم الحالي خلفا للوتشانو سباليتي مهندس الفوز باللقب الموسم الماضي والذي كان الأول للفريق الجنوبي منذ عام 1990 وأسطورته الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وشدد غارسيا عقب المباراة في تصريح لمنصة «دازون» للبث التدفقي قائلاً «لقد حققنا هدفنا، كان من المهم الفوز هنا».

وأضاف المدرب السابق لروما ومرسيليا والنصر السعودي «عندما يكون لدينا غائبون، حتى عندما يتعلق الأمر بأوسيمهن، فإن فريقنا مجهز جيدًا كي يكون في المستوى، لم أكن قلقًا حقًا».

صدارة مؤقتة

وجاء فوز نابولي في توقيت مناسب كونه مقبل على مواجهتين مهمتين أمام مضيفه أونيون برلين الألماني الثلاثاء في الجولة الثالثة للمسابقة القارية العريقة، وضيفه ميلان الأحد المقبل.

وعزز نابولي موقعه في المركز الخامس برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف خلف يوفنتوس وفيورنتينا اللذين يلتقيان مع ميلان المتصدر الأحد وإمبولي الثامن عشر الإثنين على التوالي.

وبدوره استعاد إنتر توازنه بفوز كبير على مضيفه تورينو بثلاثية نظيفة سجلت في الشوط الثاني.

وعانى رجال المدرب سيموني إنزاغي كثيرا في الشوط الأول بسبب التنظيم الجيد للاعبي أصحاب الأرض، بيد أن الأمور اختلفت في الشوط الثاني حيث افتتح الدولي الفرنسي ماركوس تورام التسجيل في الدقيقة 59 اثر تمريرة من المدافع الدولي الهولندي دنزل دمفريس، وأضاف القائد الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس الثاني بعد ثماني دقائق اثر تمريرة من فرانشيسكو أتشيربي (67).

وهو الهدف العاشر لمارتينيس في الدوري هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حصل إنتر على ركلة جزاء أنبرى لها صانع الالعاب الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو بنجاح (90+3) موجها الضربة القاضية لتورينو.

وعوض إنتر سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بولونيا 2-2 في المرحلة الماضية عندما أرغم على التنازل عن الصدارة لصالح جاره ميلان، ونجح في استعادتها مؤقتاً بفارق نقطة أمام الأخير الذي يستضيف غريمه التقليدي يوفنتوس الأحد في قمة المرحلة.