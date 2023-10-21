شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية وراموس يوقفان سلسلة انتصارات ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل ريال مدريد في تحقيق فوزه الرابع تواليًا بتعثره أمام مضيفه إشبيلية 1-1 السبت في قمة نارية ضمن المرحلة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النمسوي دافيد ألابا العائد إلى صفوف ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التسجيل لمصلحة إشبيلية بهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (74) قبل ان يعادل داني كارفاخال النتيجة للنادي الملكي (78).

ورغم تعادله، بقي ريال مدريد في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، لكنه منح منافسيه فرصة ذهبية لتقليص الفارق وتحديداً جيرونا الثاني (22 نقطة) وبرشلونة الثالث (21) اللذين يلعبان الأحد.

أما إشبيلية الجريح، فرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر لكنها قد تشكّل حافزاً لانطلاقة جديدة لا سيما تحت قيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو.

واتجهت الأنظار إلى المباراة الأولى منذ العام 2005 بين لاعب اشبيلية الجديد سيرخيو راموس (37 عامًا) وفريقه السابق ريال مدريد الذي لعب معه 16 موسمًا واحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، وحتى عندما تركه عام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يلعب بمواجهته لأنه كان مصاباً خلال مباراتي العملاقين الإسباني والفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مارس 2022.

كما خاض إشبيلية مباراته الاولى تحت قيادة مدربه الجديد ألونسو خليفة مينديليبار المقال من منصبه بعد البداية السيئة للفريق الأندلسي حيث حقق فوزين فقط من اول ثماني مباريات.

وأمام حشد جماهيري غفير، جاءت احداث الشوط الأول مليئة بالإثارة مع الغاء هدفين للريال، اضافة إلى كرة خطيرة للكرواتي ايفان راكيتيتش تمّ ابعادها من على خط المرمى.

وظنّ الضيوف انهم افتتحوا التسجيل مبكراً عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بعدما وصلت اليه الكرة اثر دربكة داخل المنطقة قبل ان يسدّد داخل المرمى الا انّ هدفه الغي بداعي التسلل (4).

وبعد اربع دقائق فقط، كاد الإنجليزي المتألق جود بيلينغهام ان يعزّز غلته من الأهداف هذا الموسم من هجمة مرتدة إلا انّ الحكم كان اطلق صافرته بسبب خطأ احتسبه على فالفيردي (8).

وفي ظل وتيرة سريعة، كاد راكيتيتش ان يمنح أصحاب الأرض التقدم، الا انّ كرته ابعدها كارفاخال برأسه من على خط المرمى، قبل ان يسدّد الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس كرة تصدى لها كيبا (23).

وتبادل الفريقان الهجمات في الوقت المتبقي من الشوط الأول الا انّ سلبية النتيجة استمرت حتى الدقيقة 74 عندما سجّل ألابا هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية من الظهير الأرجنتيني ماركوس أكونيا حاول إبعادها من أمام المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فتابعها بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان ردّ ريال سريعاً وبعد أربع دقائق عندما استغل كارفاخال كرة من ركلة حرة جانبية أنبرى لها الألماني طوني كروس فتابعها برأسه داخل المرمى.

وكاد راموس ان يصعق فريقه السابق بكرة رأسية لكنّ محاولته تصدى لها كيبا في الرمق الأخير لترتطم بالعارضة (80)، وأخرى أمام المرمى اثر ركلة حرة جانبية تابعها برأسه فوق العارضة.