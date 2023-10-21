شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يعود من بعيد ويتعادل مع جاره تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حول أرسنال تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه تشيلسي ويحافظ على انطلاقته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين متأخرين عبر ديكلان رايس ولياندرو تروسار السبت.

وتقدم تشيلسي بعد ربع ساعة من البداية بركلة جزاء عبر كول بالمر بعد أن ارتقى مدافع أرسنال وليام ساليبا ليتصدى لمحاولة ميخايلو مودريك لترتطم ضربة رأس من اللاعب الأوكراني بيد منافسه ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأضاف مودريك الهدف الثاني لتشيلسي بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة عندما وضع الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى من فوق رأس الحارس ديفيد رايا.

وارتكب كل من رايا وروبرت سانشيز حارس تشيلسي أخطاء خلال المباراة المثيرة، وتسبب خطأ من سانشيز في الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 76 عبر رايس الذي اقتنص الكرة وأرسلها في المرمى المفتوح.

وأسكت البديل تروسار الجماهير في ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة متقنة بعد تمريرة عرضية متقنة من بوكايو ساكا في الدقيقة 84 ليمنح فريقه نقطة ويبقيه في صدارة الترتيب.

وتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الثاني، ونقطة عن ليفربول الفائز على إيفرتون،في حين بامكان توتنهام (20 نقطة)الانفراد بالصدارة في حال فوزه على فولهام الاثنين.