شكرا لقرائتكم خبر أنسو فاتي يتصدر الاهتمام السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحفية وجود اهتمام سعودي بالحصول على توقيع الدولي الإسباني أنسو فاتي جناح برايتون الإنجليزي، في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة 2024.

وانتقل فاتي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، إلى نادي برايتون على سبيل الإعارة من برشلونة، بعدما خرج من حسابات المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن أحد الأندية السعودية -لم يتم الكشف عن هويته- يتطلع بشدة إلى التعاقد مع أنسو فاتي في الصيف القادم.

ويعتقد أن الاستثمار المالي المُبهر للأندية السعودية سيكون أكبر في الصيف المقبل، مقارنة بما تم إنفاقه في 2023، فيما يتواجد فاتي على رأس قائمة من اللاعبين، تستهدف الأندية السعودية التعاقدَ معهم.

وقالت الصحيفة «إن ناديا سعوديا عازم على القيام بمحاولة حقيقية للتعاقد مع فاتي، حيث جرت محادثات بالفعل لكنها غير رسمية، بينما عائلة اللاعب تعلم أن الدوري السعودي قد يكون خطوته المقبلة بعد نهاية إعارته مع برايتون».

وأشار التقرير إلى أن أحد أفراد عائلة فاتي يرحب بإمكانية انضمامه إلى المملكة العربية السعودية في الصيف القادم، رغم حقيقة أن هذا الخيار ربما يتغير مع ظهور عروض من أندية أوروبية كبرى في الصيف القادم.

وخاض فاتي 7 مباريات مع برايتون، بواقع 4

مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراتين في الدوري الأوروبي «يوروباليغ»، ومواجهة واحدة في كأس رابطة المحترفين، وسجل هدفا وحيدا بإجمالي دقائق بلغ 317 دقيقة.

يشار إلى أن فاتي لديه عقد مع برشلونة ينتهي بعد 3 أعوام في صيف عام 2027، ولا يعتقد أنه سيجد مكانا في النادي الكتالوني في الموسم المقبل، بعدما خرج تماما من حسابات المدرب تشافي.