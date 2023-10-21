شكرا لقرائتكم خبر الجزائري محمد الأمين يقتحم قائمة أسرع اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية بلجيكية أمس تفوق الجزائري محمد الأمين عمورة، نجم نادي سان غيلواز البلجيكي، على النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بفضل سرعته الفائقة، مشيدة في الوقت نفسه بقدراته في اختراق دفاعات المنافسين.

الدوريات الكبرى

وأشار موقع «demorgen»، إلى أن سرعة عمورة تتراوح بين 36.5 و37 كلم/ ساعة، منذ بداية الموسم الحالي، وفق بيانات رابطة الدوري البلجيكي، وهذا ما يجعله متفوقا على العديد من نجوم العالم على غرار هالاند وآخرين، كما أنه بات قريبا جدا من رقم الفرنسي كيليان مبابي والذي يعتبر أسرع اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى حاليا.

وذكرت إحصائية لشبكة «أوبتا» العالمية لموسم 2023-24، أنه تم تسجيل أعلى سرعة ركض في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، باسم مهاجم بورنموث، دومينيك سولانكي، وذلك بـ36.1 كلم/ ساعة.

أرقام البريميرليغ

كما برز في أرقام «البريميرليغ» الموسم الماضي، كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي بسرعة 37.31 كلم/ ساعة، ثم حصل زميله في الفريق هالاند على مكان في المراكز العشرة الأولى بسرعة 36.22 كلم/ ساعة.

مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يعد أحد أسرع لاعبي كرة القدم في العالم، وصل إلى 38 كلم/ ساعة، كحد أقصى ورقم قياسي له ضد موناكو في عام 2019، وفي الموسم الماضي تصدر القائمة في الدوري الفرنسي رفقة النيجيري تيريم موفي، لاعب نيس، بسرعة 37 كلم/ ساعة.

الكندي في الصدارة

وفي إحصائيات السرعة في الدوري الألماني، يتصدر الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ، القائمة بحد أقصى بلغ 35.97 كلم/ ساعة - لكنه أقل سرعة من الدولي الجزائري عمورة الذي لعب سابقا السابق لفريقي لوغانو السويسري ووفاق سطيف.

وخاض عمورة 12 مباراة هذا الموسم مع ناديه البلجيكي في جميع المسابقات، بمجموع دقائق لعب بلغ 510 دقائق، وسجل 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، أما على الصعيد الدولي، فقد كان حاضرا برفقة منتخب الجزائر في 17 مباراة، ويملك في رصيده 5 أهداف، وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.