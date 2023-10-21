«التيفو» يثير سخرية الجماهير السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم ما يحمله «التيفو» من رسائل قوية أحيانا، فإن هواجسه الأساسية تبقى جمالية منذ اختراعه للمرة الأولى في إيطاليا، خلال ستينات القرن الـ20، بعدما ظهر كلافتة صغيرة رفعتها بعض فرق كرة القدم.

لكن مع مرور الوقت، تطورت هذه العادة الرياضية وتنوعت طرق استخدامها والمواد التي أصبح يصنع بها الـ»تيفو».

وبعدما عمت جنوب أوروبا باتت تتخذ شكلا فنيا بامتياز، من طريق صناعتها بالبلاس تيك والثوب والورق الملون. يذكر، أن هذه الـ»تيفوات» تدخل فقط ضمن نمط تفكير «الألتراس»، الذين يعملون خلالها على إيصال بعض الرسائل، سواء تجاه الفريق الخصم، أو إظهار مدى محبتهم للنادي، وبالتالي يستحيل العثور عليها خارج عمل هذه المجموعات.

ولا يُمكن الاستغناء عن «التيفو»، في كرة القدم الحديثة؛ إذ يظهر إبداع الجماهير، خاصة في المباريات الكبرى، سواء الكلاسيكو أو الديربيات المختلفة حول العالم. وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، لا يختلف الأمر كثيرا، إذ تحاول جماهير الأندية المختلفة، وعلى رأسها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إظهار تفوقها خلال أساليب التشجيع المتنوعة، خاصة بـ»استخدام التيفو».

لكن رغم ذلك، أحيانا كثيرة ينقلب السحر على الساحر، ويتحول «تيفو» الجماهير إلى مادة للسخرية ضد أنديتهم؛ مثلما حدث في ديربي جدة الأخير، بين الاتحاد والأهلي.

هل تتذكرون؟

جماهير الاتحاد حاولت السخرية من الأهلي، قبل انطلاق الديربي، عندما رفعت «تيفو» يحمل جملة «هل تتذكرون؟»، في إشارة إلى ابتعاد الراقي عن أجواء هذه المباريات، عندما لعب في دوري يلو للدرجة الأولى، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

الأهلي رد على هذا «التيفو»، بعد الفوز (1-0) في الديربي، الذي جاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ إذ نشر صورة تعبيرية عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، لمشجع اتحادي وهو يبكي؛ معلقا عليها: «نعم نتذكر».

تعديل عيون نيمار

كان يوم 19 أغسطس 2023، تاريخيا للهلاليين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ شهد تقديم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لاعبا جديدا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقبل تقديمه الرسمي «لاعبا للهلال»، جهز عشاق الفريق الأزرق، «تيفو» ضخم يحمل صورة نيمار، مع كلمة «مرحبا» باللغة الإنجليزية. صورة نيمار أثارت سخرية جماهير الفرق المنافسة، كما اعترض عليها قطاع كبير من عشاق الزعيم، بسبب وجود خطأ في عين الساحر البرازيلي. ودشنت جماهير الهلال (هاشتاق) عبر منصة «إكس» وقتها، تحت اسم «تعديل عيون نيمار مطلب»، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن يتعرض الفريق للإحراج أمام العالم.

روج القرش

موسم 2018-2019 كان الانطلاق الحقيقي الذي أوصل الدوري السعودي للمحترفين إلى ما هو عليه الآن، وذلك مع بدء القيادة، في صرف الملايين من الريالات على القطاع الرياضي.

ومع الاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي، بدأت الجماهير في التنافس فيما بينها، على إظهار إبداعاتها؛ إذ رفع عشاق الهلال «تيفو القرش»، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الفيحاء.

سعود آل سويلم رئيس نادي النصر وقتها، سخر من هذا «التيفو»؛ عندما كتب عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» سابقا، منصة «إكس» حاليا: «جمهور الجيران في الهلال، قدم (تيفو) جميل اليوم.. ملاحظتي الوحيدة؛ أول مرة أشوف سمك قرش حاط (روج)».

هذه السخرية جاءت بسبب خطأ في «التيفو» الذي رفعه عشاق الزعيم الهلالي في مباراة الفيحاء، إذ ظهر فم القرش بـ»اللون الأحمر».

تيفو القنبلة

حرصت جماهير النصر في مباراتها الأخيرة أمام أبها على عمل «تيفو» يليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها فريقها في دوري روشن. واختار جمهور النصر السعودي (تيفو) القنبلة، لتكريم بروزوفيتش، بسبب وشم القنبلة الذي يرسمه اللاعب على رقبته بشكل دائم. وتفاعل بروزوفيتش مع التيفو، ووضع يده ناحية رقبته، ثم منح الإشارة لإشعال الشماريخ.

«تيفو القنبلة» وهو ما حدث في الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما عادل مهاجم أبها النتيجة بهدف صاروخي (لا يصد ولا يرد)، ليتحول التيفو إلى مادة للسخرية ضد النصر.