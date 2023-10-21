هدف التعاون على حساب بنزيما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، أصبح ثاني لاعب في تاريخ ناديه يسجل هدفا لفريقه وهدفا في مرماه، في مباراة بدوري المحترفين السعودي.

وكان بنزيما قد منح الاتحاد الأسبقية عند الدقيقة 22 خلال مباراته أمام مضيفه التعاون، أمسية الجمعة 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي، وبعد 4 دقائق عاد بنزيما وأحرز هدفا بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

ووفقا لما أورده حساب شبكة «أوبتا» باللغة العربية عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا)، فإن ما فعله بنزيما خلال مباراة التعاون، قام به اللاعب السابق في صفوف الاتحاد، زياد الصحفي، الذي أحرز هدفا لفريقه وهدفا في مرماه خلال مواجهة الاتفاق، التي انتهت اتحادية بنتيجة (3-2)، في الدوري السعودي موسم 2021-22.

وبهدفه في شباك التعاون، يكون بنزيما قد هز الشباك 4 مرات خلال 8 مباريات خاضها هذا الموسم في دوري روشن السعودي، فيما قدم تمريرتين حاسمتين مع الاتحاد، الذي انضم إليه الصيف الماضي بصفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع العملاق الإسباني ريال مدريد.