شكرا لقرائتكم خبر بالميراس طامع بميشيل.. وجيسوس يفتح ملف مومباي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما تكون حالة الاحتجاج التي لفظها محترف فريق الهلال الكروي الأول البرازيلي ميشيل ديلغادو في وجه المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس عقب استبداله في لقاء الخليج الدوري الأخير، هي القصة الأخيرة لبقاء اللاعب في صفوف الفريق في الفترة الشتوية المقبلة، ولا سيما وأن الطرفين كان لهما مواقف بعضهما مع بعض عندما دربه العجوز جيسوس في فلامينجو.

وعبر اللاعب عن غضبه رغم تبديله في الجزء الأخير من المباراة بإلقاء قنينة الماء على الأرض كاحتجاج على ذلك التبديل لا سيما وأن اللاعب قدم أداء جيدا.

وكشفت صحيفة «somosfanaticos» البرازيلية عن رغبة نادي بالميراس البرازيلي، في التعاقد مع مواطنه «ميشيل ديلغادو»، لاعب نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتطلع بالميراس إلى ضم اللاعب في ظل رغبة الهلال في التخلي عنه إذ أدخل بخزانته 8 ملايين يورو، حيث يمتد عقد اللاعب إلى الموسم المقبل بعد أن حضر إليه في عام 2022 وبعقد يمتد إلى 3 سنوات قادما من فلامنجو.

من ناحية ثانية فتح الجهاز الفني للفريق الكروي ملف تحضيراته لمواجهة الغد أمام فريق مومباي سيتي الهندي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وكان الهلال تعادل في الجولة الأولى أمام نافباخور الأوزبكي، بهدف لمثله بينما فاز على نساجي الإيراني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.