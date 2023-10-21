شكرا لقرائتكم خبر بالميراس طامع بميشيل.. وجيسوس يفتح ملف مومباي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعبر اللاعب عن غضبه رغم تبديله في الجزء الأخير من المباراة بإلقاء قنينة الماء على الأرض كاحتجاج على ذلك التبديل لا سيما وأن اللاعب قدم أداء جيدا.
وكشفت صحيفة «somosfanaticos» البرازيلية عن رغبة نادي بالميراس البرازيلي، في التعاقد مع مواطنه «ميشيل ديلغادو»، لاعب نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويتطلع بالميراس إلى ضم اللاعب في ظل رغبة الهلال في التخلي عنه إذ أدخل بخزانته 8 ملايين يورو، حيث يمتد عقد اللاعب إلى الموسم المقبل بعد أن حضر إليه في عام 2022 وبعقد يمتد إلى 3 سنوات قادما من فلامنجو.
من ناحية ثانية فتح الجهاز الفني للفريق الكروي ملف تحضيراته لمواجهة الغد أمام فريق مومباي سيتي الهندي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وكان الهلال تعادل في الجولة الأولى أمام نافباخور الأوزبكي، بهدف لمثله بينما فاز على نساجي الإيراني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالميراس طامع بميشيل.. وجيسوس يفتح ملف مومباي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.