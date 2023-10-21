قذائف النصر تضرب مرمى ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي النصر فوزا صعبا على ضيفه نادي ضمك بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل ثنائية النصر، أنديرسون تاليسكا في الدقيقة 53، وكريسانو رونالدو في الدقيقة 57، بينما سجل هدف ضمك كيفن نكودو في الدقيقة45+2.

ولم يظهر الفريقان بالمستوى المأمول خلال مجريات الشوط الأول، وفشل كلا الفريقين في فرض أسلوبه، مع أفضلية بسيطة لنادي ضمك، الذي وصل لمرمى راغد النجار في أكثر من مرة، كان أخطرها في الدقيقة 40، عندنا انفرد سيساي بالنجار الذي أبعد تسديدته باقتدار.

وأنهى ضمك الشوط الأول لمحصلته بعدما سجل كيفن نكودو، هدف التقدم لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني رمى النصر بثقله نحو الهجوم، ونجح البرازيلي أنديرسون تاليسكا، من معادلة النتيحة لفريقه من ضرية حرة مباشرة عند الدقيقة 53.

وبعدها بدقائق تكفل كريستيانو بإضافة الهدف الثاني لفريقه، بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، أسكنها على يمين الحارس مصطفى زغبة الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تهز شباكه.

وواصل النصر تقدمه بعد ذلك وفرض سيطرته على المباراة، دون أن يتمكن لاعبوه من مضاعفة النتيجة ليطلق الحكم صافرته ملعنا فوز النصر.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.

من جهة ثانية وضمن مباريات الجولة حقق الحزم فوزا كبيرا على فريق الرائد بنتيجة 4-3 رفع معها الحزم رصيده للنقطة السادسة في المركز السابع عشر فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة الخامسة في المركز الأخير.