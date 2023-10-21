الرياض يلتقي الاتفاق في ختام الجولة العاشرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحاول فريق الرياض الكروي الأول اقتناص نقطة التعادل على أقل تقدير من ضيفه فريق الاتفاق حين يواجهه مساء اليوم عند الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة العاشرة لمنافسات دوري روشن السعودي.

تكمن الأفضلية والتفوق الفني للضيوف الاتفاقيين الذين ظهروا بمستوى مغاير هذا الموسم عن المواسم السابقة وباتوا على درجة كبيرة من المنافسة على المراكز المتقدمة بعد التطور الفني الكبير بقيادة الإنجليزي الشهير ستيفن جيرارد الذي غير الوجه الكامل للفريق الاتفاقي الذي يدخل اللقاء بـ 17 نقطة نصبته سابع الترتيب قبل مواجهات أمس. وهو ما يأمله الاتفاقيون في إضافة النقطة الـ 20 من أمام العائد هذا الموسم لدوري المحترفين فريق الرياض الذي وضع ضمن خطته البقاء ومن ثم بدء المرحلة الثانية في إثبات الوجود في مراكز الوسط،.

واستطاع الرياض أن يجمع 8 نقاط من الجولات الماضية ويأمل أن يخرج دون هزيمة في لقاء اليوم، ووضع النقط على الحروف في كل مواجهة لأجل كسب المزيد من النقاط قبل مواجهات الدور الثاني التي عادة ما تكون صعبة ومحرجة على الفرق العائدة لدوري المحترفين من تكرار الإصابات وقلة الأوراق الرابحة وتفادي عاملي الإرهاق والإيقاف المتوقعين.

وأعطى الجهاز الفني لفريق الرياض بقيادة أودير هيلمان لعناصر فريقه بالقبض على المناطق الدفاعية في ظل الغياب المتوقع لقائد الفريق ولعقله المفكر نوليدج موسونا بداعي الإصابة.

ويمتلك الفريق عناصر مؤثرة كالمدافعين دينو أرسلانجيتش وألين توسكا. يقابلهما الحضور الدائم للعناصر الاتفاقية الأجنبية كجوردان هندرسون وموسى ديمبيلي، روبن كوايسون.