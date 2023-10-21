الامارات | آرسنال يرفض الخسارة في قمة الدوري الإنجليزي ويواصل تفوقه على تشيلسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بين فريقي تشيلسي وآرسنال بالتعادل الإيجابي في بطولة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت في ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بهدفين لكل فريق.



تقدم تشيلسي مبكرا قد من ضربة جزاء، في الدقيقة 15، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لوجود لمسة يد على ويليام ساليبا، ونجح الوافد من مانشستر سيتي، كول بالمر، في تسجيل هدف التقدم لصالح تشيلسي بعدما نفذ ضربة الجزاء بنجاح.

وتمكن ميخايلو مودريك من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، ونجح آرسنال في الدقيقة 77، من تحويل النتيجة حيث نجح ديكلان رايس في تسجيل هدف أول للضيوف، وسجل لياندرو تروسارد هدف التعادل لكتيبة ميكيل أرتيتا، في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما أصبح رصيد تشيلسي 12 نقطة في المركز التاسع، وبذلك يرفض آرسنال الخسارة في معقل تشيلسي ليكرس العقدم المستمرة أمام الفريق منذ عام 2018، ولم ينجح من يومها في تحقيق أي فوز في "ستامفورد بريدج".