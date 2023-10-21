هل يشهد نادي الزمالك الاستقرار بعد نجاح القائمة الموحدة في الانتخابات ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تضع جماهير نادي الزمالك آمالها على مجلس الإدارة الجديد لعودة الاستقرار مرة أخرى للقلعة البيضاء بعد سنوات عديدة من التخبط الإداري والأزمات المتلاحقة.

ويرى قطاع كبير من جماهير الزمالك أن نجاح القائمة الموحدة في انتخابات القلعة البيضاء سيعيد الاستقرار إلى النادي مرة أخرى ومن ثم اعتلاء منصات التتويج، خاصة وأن روح الود والتعاون تسود على جميع أعضاء المجلس الحالي حيث أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم سيعملون ككتلة واحدة وسيتعاونون مع الجميع داخل القلعة البيضاء.

ما شهدناه بعد انتهاء العملية الانتخابية يؤكد ذلك حيث أنها المرة الأولى التي نرى فيها روح الود بين الناجح والخاسر والذي تمثل في الثنائي هشام نصر وهاني العتال اللذان تنافسا بشراسة على منصب نائب الرئيس ولكن فور إعلان النتيجة وجه هشام نصر الشكر إلى هاني العتال على المنافسة الشريفة ودعاه للتعاون مع المجلس الجديد في سابقة لم نراها داخل جدران القلعة البيضاء في السنوات الماضية.

هذه اللمحة لم تكن محض الصدفة أو بشكل فردي ولكنها ستكون نهج يسير عليه المجلس المنتخب وذلك بالنظر إلى تصريحات جميع الأعضاء وعلى رأسهم حسين لبيب الذي أصدر بيانًا أكد خلاله أن النادي سيعيش مرحلة جديدة لا إقصاء فيها وستسود روح التعاون بين الجميع، ما يعكس الاستقرار والهدواء داخل القلعة البيضاء الذي افتقدته لسنوات عدة.

ويبدو أن المرحلة الجديدة التي يعيشها النادي برئاسة المجلس الجديد بقيادة حسين لبيب انعكست سريعا على فريق الكرة الأول الذي فاز على سموحة في اليوم التالي من الانتخابات بخماسية مقابل هدف في واحدة من أجمل مباريات الفريق منذ فترة ليست بقريبة.