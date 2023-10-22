شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 21 / 10 / 2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم السبت 21 / 10 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، حيث استضاف فريق بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندرى والتقى الزمالك مع نظيره سموحة و واجه إنبى فريق البنك الاهلى.

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