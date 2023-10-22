اخبار الرياضه

نتائج مباريات اليوم السبت 21 / 10 / 2023 فى دورى نايل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 21 / 10 / 2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم السبت 21 / 10 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، حيث استضاف فريق بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندرى والتقى الزمالك مع نظيره سموحة و واجه إنبى فريق البنك الاهلى.

الزمالك يهزم سموحة 5 / 1 فى ليلة عودة مدرسة الفن والهندسة.. فيديو وصور

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الممتاز.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا