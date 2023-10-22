شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى راحة 24 ساعة ويبدأ التحضير لمباراة المقاولون الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة غدا الأحد عقب الانتهاء من مواجهة بلدية المحلة في الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.
ويبدأ زعيم الثغر التحضير لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري يوم السبت المقبل.
وتعادل فريق بلدية المحلة مع الاتحاد السكندرى 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى.
وفى الشوط الثانى نجح إسلام أبو سليمة فى إدراك التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 81 لينتهى اللقاء بالتعادل 2-2.
بهذه النتيجة رفع بلدية المحلة رصيده إلى 5 نقاط، بينما قفز الاتحاد السكندرى إلى 5 نقاط أيضا.
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