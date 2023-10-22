شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو رجل مباراة الزمالك وسموحة فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في لقاء فريقه أمام سموحة التي أقيمت اليوم في الجولة الرابعة لمسابقة دورى نايل.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في ملعب ستاد القاهرة عقب انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع : محمود وحيد - شريف رضا -أحمد حكم - محمد المغربي، خط الوسط: حمدي علاء - لحسن دهدوه - مصطفى البدري - عمرو قلاوة - أحمد خالد،خط الهجوم : حسام حسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور وحسين فيصل وفادي فريد ومحمد عصام وإسلام جابر ومحمد مصطفى وأحمد جمال ودوكوا دودو وعبد اللطيف "لطيف".