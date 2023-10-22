شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للملاكمة يتوج بكأس البطولة العربية للشباب بعد حصد 11 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب المصري للملاكمة للشباب مواليد عام 2005-2006 بكأس البطولة العربية في نسختها السادسة والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 65 لاعبا من 10 دول في 13 ميزانا.

حقق المنتخب المصري كأس البطولة بعد احتلال المركز الأول في الترتيب العام بالبطولة بحصد 11 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، وميدالية برونزية.

بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثاني بتحقيق 12 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، و4 فضيات، و6 برونز، وتواجد المنتخب المغربي في المركز الثالث بحصد 12 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و6 برونزيات، وحقق منتخب تونس المركز الرابع بإجمالي ميداليتين ذهبيتين.

وقد حقق الميداليات الذهبية للمنتخب المصري كل من: “يوسف سيد عبد الحليم في وزن 51 كجم، أحمد محمد عبد الحفيظ في وزن 60 كجم، خالد ناصر حمدي في وزن 67 كجم، عبد الفتاح طارق في وزن 71 كجم، محمد حسام علي في وزن 75 كجم، فارس عادل في وزن 80 كجم، محمود محمد في وزن 92 كجم“.

بينما حصد الميداليات الفضية كل من: “عبد الرحمن محمود في وزن 63,5 كجم، محمد عبد الهادي في وزن 86 كجم، محمد حسين فرج في وزن +92 كجم“.

وقام بتتويج اللاعبين كل من: الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ونائب رئيس الاتحاد العربي وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

بالإضافة إلى حضور العميد أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة والمدير التنفيذي، ووحيد مدني مساعد مدير البطولة، وبعض رؤساء الوفود المشاركة في البطولة.