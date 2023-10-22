أخبار الأهلى اليوم السبت 21 / 10 / 2023

تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي فى دعم الأشقاء بفلسطين، فى ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

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طالب مسئولو النادي الأهلي نظراءهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوي الأفريقي لكرة القدم بضرورة مراقبة أداء الحكام، وتقديم النصائح المُستمرة لهم من أجل تصويب أخطائهم، والعمل على عدم تكرارها، فى محاولة من الأهلي لإنجاح البطولة المُستحدثة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن اتصالات شفهية دارت خلال الساعات الماضية بين مسئولين في الأهلي ونظرائهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، انتقد خلالها مسئولو القلعة الحمراء أداء الحكم الموريتاني دحان بيدا الذى أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أمس، الجمعة، بتنزانيا فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي وانتهت بالتعادل 2/2.

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