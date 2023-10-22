أخبار الأهلى اليوم السبت 21 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 21 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، يهنئه خلالها على ثقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.
وفازت قائمة حسين لبيب برئاسة نادى الزمالك فى الانتخابات التى أقيمت أمس، الجمعة، بعدما حصد 15229 صوتاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، كما حسم المهندس هشام نصر الصراع الأقوى فى هذه الانتخابات على مقعد نائب الرئيس بعد منافسة قوية مع هانى العتال، ونجح أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهانى شكرى وهانى برزى وحسين السيد بعضوية الزمالك فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.
تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء في الدوري الأفريقي لكرة القدم.
جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي فى دعم الأشقاء بفلسطين، فى ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.
طالب مسئولو النادي الأهلي نظراءهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوي الأفريقي لكرة القدم بضرورة مراقبة أداء الحكام، وتقديم النصائح المُستمرة لهم من أجل تصويب أخطائهم، والعمل على عدم تكرارها، فى محاولة من الأهلي لإنجاح البطولة المُستحدثة.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن اتصالات شفهية دارت خلال الساعات الماضية بين مسئولين في الأهلي ونظرائهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، انتقد خلالها مسئولو القلعة الحمراء أداء الحكم الموريتاني دحان بيدا الذى أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أمس، الجمعة، بتنزانيا فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي وانتهت بالتعادل 2/2.
يفحص مسئولو النادي الأهلي درجة الحرارة لدى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بشكل مُستمر لمعرفة موقفه من تدريبات الفريق المقبلة، وبالتالي حسم مصيره من المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وغاب موديست عن رحلة الأهلي الأخيرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي بسبب إصابته فيروس كورونا، حيث عانى من نزلة برد شديدة وارتفعت درجة حرارته بشكل ملحوظ الأيام الماضية.
رفض مسئولو الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم طلب النادي الأهلي بتأخير مباراة الفريق أمام سيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.
وحاول مسئولو القلعة الحمراء، على مدار الأيام الماضية، إقامة المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى السابعة أو الثامنة مساءً، لكن مسئولى الشركة المُنظمة للبطولة رفضوا طلب الأهلي وأصروا على إقامة اللقاء فى الخامسة مساءً.
ينهى الجهاز الإداري بالنادى الاهلى ترتيبات استقبال بعثة سيمبا التنزانى لدى وصولها القاهرة، تمهيداً لمواجهة المارد الأحمر المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في "إياب" ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى.
وتغادر بعثة فريق سيمبا تنزانيا مساء اليوم، السبت، فى طريقها إلى القاهرة، استعداداً لمواجهة الحسم أمام الأهلى فى إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الافريقى.
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