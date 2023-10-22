شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 21 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة التظلم الذى تقدم به الزمالك لإلغاء عقوبة محمد عواد حارس مرمى الفريق بعد طرده فى مباراة البنك الأهلى، وتم إيقافه بعدها مباراة واحدة.

وكشف مسئولو رابطة الأندية أن فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، أكد صحة قرار الحكم، كما أن الزمالك أرسل تظلمه إلى إدارة المسابقات وليس التظلمات، وذكر فى خطابه أن الحكم اتخذ قراراً خطأً.