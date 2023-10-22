شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: قدمنا مباراة كبيرة أمام سموحة وأوباما مثل بيركامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن شيكابالا قائد القلعة البيضاء لاعب مهم جدا بالفريق، مشيراً إلى أن الأباتشي لا بد أن يحافظ على كل الأوقات التي يلعبها لأن سنه 37 عاما، موضحاً أنه ليس بساحر حتى يبقى على شيكا حتى يسجل هدفًا، مؤكدا أن اللاعب ظهر بشكل رائع لذلك استمر في الملعب.

وتحدث أوسوريو عن خلال المؤتمر الصحفى عن سبب استبعاد عمرو السيسى قائلاً: "ابتعاد السيسي عن القائمة لأسباب داخلية بالفريق وأنا أرحب به في حال التزامه بالنظام والتدريبات".

وعن أوباما قال أوسوريو: إنه لاعب مهم في الفريق ويلعب في أكثر من مركز بالفريق، نحن نحضر لكل مباراة على حدة طبقا للمنافس كيف يخوض مواجهاته على أرضه وخارج ملعبه، وبعدها أحسم فكرة احتياجي لمهاجم صريح مثل الجزيري أو ناصر أو لاعب آخر يلعب وسط الخطوط، مثل أوباما، إنه مثل بيركامب لاعب أرسنال، وقادر على النزول لوسط الملعب وخلق المساحات وصناعة الفرص، والجزيري وناصر سيحصلان على فرصة بالتأكيد.

وأضاف: "نحاول تحسين الطريقة خصوصًا في مشاكل المساحات بالخط الخلفي، نعمل بشكل مستمر ونقوم بتدريب اللاعبين، ونحاول الاحتفاظ بشكل مستمر بالكرة حتى لا نفقدها ولا نتعرض لأي خطورة".

وتابع: "قمنا بعمل مباراة كبيرة، فهمنا أنه عندما تكون معنا الكرة سنلعب بشكل جيد، ونجحنا في سحب الفريق في عمق الملعب واللعب على الأطراف،وروقا ودونجا نجحا في عمل كنترول على الكرة بالمباراة، عندما ندافع كان لهم دور بعمل زيادة عددية في الخط الخلفي".

واستطرد: عندما تكون معنا الكرة نلعب بـ3 في الخلف و2 في وسط الملعب وعندما نفقد الكرة يسقط لاعب من وسط الملعب إلى الخط الخلفي على المستوى الهجومي، قمنا بعمل مباراة كبيرة لأننا نمتلك عناصر مميزة قادرة على خلق الفرص أمام أي فريق.

وأردف: كل الأهداف التي سجلناها من لعب مفتوح وليس كرات ثابتة وده الواضح للجميع بأننا نلعب كرة هجومية وقادرين على التسجيل في أي وقت ومن مكاسب اليوم إننا كنا متحكمين في المباراة وكنا نسحق الفوز اليوم".

واختتم أوسوريو تصريحاته قائلا: الكرة آراء، واليوم الفريق فائز بخمسة أهداف وفي العادي أنت تحتاج هدفا أو هدفان من أجل الفوز باللقاء، وليس معنى أن تستقبل هدفا ونحن فريق كبير نلعب كرة هجومية ومن الطبيعي أن نستقبل أهداف.