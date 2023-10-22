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أهداف مباريات اليوم السبت 21 / 10 / 2023 بدورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم السبت 21 / 10 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، حيث استضاف فريق بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندرى، والتقى الزمالك مع نظيره سموحة و واجه إنبى فريق البنك الاهلى.

الزمالك يهزم سموحة 5 / 1 فى ليلة عودة مدرسة الفن والهندسة.. فيديو وصور

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الممتاز.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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