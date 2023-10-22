شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقترب من خلافة أفشة فى وسط الأهلى أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب إمام عاشور لاعب الأهلي من العودة لتشكيل فريقه الأساسي أمام سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة الذهاب أمس وفقا لرؤية الجهاز الفني الذي فضل إراحته بعد عودته من الإصابة.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكدمة قوية أسفل الساق في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، ولكن رفض الجهاز الفني المجازفة به في مباراة سيمبا الماضية.

ومن المتوقع أن يعود إمام عاشور لتشكيل الأهلي على حساب أفشة، والذي شارك أساسيا في مباراة الذهاب.

يملك فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر سيناريوهات عديدة لبلوغ الدور نصف النهائى لبطولة دوري السوبر الأفريقى، بعد تعادله ذهاباً مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق.

ويبقى السيناريو الأول فوز الأهلي على سيمبا بأى نتيجة فى مباراة الإياب التى ستقام فى القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، ليتأهل المارد الأحمر مباشرة إلى الدور المقبل.

أما السيناريو الثانى فالتعادل فى مباراة الإياب، سواء سلبي أو بنتيجة هدف لكل فريق، ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف النهائي من البطولة، وذلك بفضل الهدف خارج الأرض بعد التعادل بنتيجة الإيجابي فى لقاء الذهاب.

بينما السيناريو الثالث بالتعادل بنتيجة هدفين لمثلهما، ليلجأ الاهلى وسيمبا إلى ركلات الترجيح والفوز بها يضمن للمارد الأحمر الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

ويقام الدوري الأفريقي بنظام خروج المغلوب، واستهل الأهلي مشواره من ربع النهائي والذي يضمن له 900 ألف دولار بصورة مبدئية، وتزداد الجوائز مع بلوغ نصف النهائي والنهائي وتحقيق اللقب.

وفى حالة نجاح بطل مصر فى عبور بوابة نظيره التنزاني سيواجه الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو فى الدور نصف النهائي.

وتبقى الإشارة إلى أن الجانب الآخر من البطولة يضم الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري، والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي