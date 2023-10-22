شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة التدخل المؤثر لـ"VAR" فى لقاء الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن تدخلات الـ"VAR" بقيادة الثنائي أحمد الغندور ومصطفى مدحت، ما زالت تلقى بظلالها في مباريات دورى نايل، وذلك بعدما تدخل بشكل مؤثر في لقاء الزمالك وسموحة الذى أقيم مساء السبت وانتهت بفوز الأبيض 5/1.

أدار اللقاء طاقم بقيادة محمد يوسف والثنائى أحمد صلاح وهشام دسوقى مساعدين، ومحمود منصور حكما رابعا، ثنائى الـ"VAR" أحمد الغندور- مصطفى مدحت.

الحكم محمد يوسف صاحب الـ45 عاما يعد من أصحاب الخبرات التحكيمية المتميزة بالدوري، وقد تعرّض يوسف ورفاقه لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء، وفي الدقيقة 43 تدخل الـ"VAR" واستدعى الحكم إلى شاشة بداعي أن هناك لمسة يد على مدافع سموحة داخل منطقة جزائه، وبعد حوار استمر لأكثر من دقيقتين تقريبا عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الزمالك.

وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء احتسب الحكم هدفا للزمالك بعد تدخل الـ"VAR" الذى أقر بصحة الهدف، لكنها بالفعل تسلل وإشارة المساعد الأول صحيحة؛ لأنه أشار إلى تسلل وخطوط البيرو التي تم رسمها لم تكن دقيقة، وبالتالي الهدف من تسلل على الجزيري.

الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة وأشهر البطاقة الصفراء في مناسبتين.

الحكم الرابع لم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

أما المساعدان فقد سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال اللقاء أبرزها في الهدفين الثالث والرابع، كما أشارا إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.