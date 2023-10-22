7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 21-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أصدر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكد فيه أن النادى الأبيض يسع ويحترم الجميع وقلوبهم وأيديهم مفتوحة للكل دون إقصاء لأحد.
حسين لبيب فى بيان رسمى: لا إقصاء لأحد والزمالك يسع الجميع
أصدر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكد فيه أن النادى الأبيض يسع ويحترم الجميع وقلوبهم وأيديهم مفتوحة للكل دون إقصاء لأحد.
حقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".
عودة الكرتى وغياب على جبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر غدا
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، يهنئه خلالها على ثقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.
تعادل فريق بلدية المحلة مع الاتحاد السكندرى 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى.
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