شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 21-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أصدر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكد فيه أن النادى الأبيض يسع ويحترم الجميع وقلوبهم وأيديهم مفتوحة للكل دون إقصاء لأحد.

حسين لبيب فى بيان رسمى: لا إقصاء لأحد والزمالك يسع الجميع

أصدر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكد فيه أن النادى الأبيض يسع ويحترم الجميع وقلوبهم وأيديهم مفتوحة للكل دون إقصاء لأحد.

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".