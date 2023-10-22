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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 21-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كريم عبد الجواد يتأهل لنهائى جراسهوبر للاسكواش على حساب الإنجليزى مروان الشوربجى

تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد، إلى الدور النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن شيكابالا قائد القلعة البيضاء لاعب مهم جدا بالفريق، مشيراً إلى أن الأباتشي لا بد أن يحافظ على كل الأوقات التي يلعبها لأن سنه 37 عاما، موضحاً أنه ليس بساحر حتى يبقى على شيكا حتى يسجل هدفًا، مؤكدا أن اللاعب ظهر بشكل رائع لذلك استمر في الملعب.

حسين لبيب فى بيان رسمى: لا إقصاء لأحد والزمالك يسع الجميع

أصدر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكد فيه أن النادى الأبيض يسع ويحترم الجميع وقلوبهم وأيديهم مفتوحة للكل دون إقصاء لأحد.

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".