شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل لنهائى جراسهوبر للاسكواش على حساب الإنجليزى مروان الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد، إلى الدور النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز كريم عبد الجواد في مباراة الدور نصف النهائي على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-8, 12-10.

وبذلك يكون عبد الجواد قد أقصى الشقيقين الشوربجي من البطولة، بعد الفوز في ربع النهائي على محمد الشوربجي ثم نصف النهائي على مروان الشوربجي.

وكانت هانيا الحمامي قد فازت على منافستها البلجيكية نيلي جليس في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-7.

بذلك تلتقي هانيا الحمامي مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى في المباراة النهائية لتضمن مصر اللقب.

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-3, 11-4.

ويحمل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.