شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: سليمان والسيد والمندوه الثلاثى المسئول عن ملف الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عن الملفات المهمة التي سيعمل عليها مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد في الفترة المقبلة.

وقال لبيب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "أحمد سليمان وحسين السيد ومعهما حسام المندوه هما المسؤولين عن ملف كرة القدم في الزمالك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "نعمل منذ فترة على جميع الملفات المهمة في الزمالك والقرارات سنعلن عنها بعد تسلم النادي، الصفقات وإيقاف القيد وتجديد تعاقد أحمد فتوح وغيرها من الملفات على طاولة مناقشات المجلس الجديد".

وأتم تصريحاته: "سنعمل لتغيير الصورة الذهنية السابقة عن الزمالك وبالفعل بدأنا هذا الأمر مع رموز النادي، ونمد يدنا لكل المرشحين الذين لم يحافلهم التوفيق في انتخابات الزمالك من أجل العمل لصالح النادي".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة: مصطفى شلبى، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وسيف الجزيرى، محمود شيكابالا للزمالك، وسجل هدف سموحة فادى فريد.

بهذا الفوز يحصد الزمالك 3 نقاط ليرتفع رصيده لـ 8 نقاط فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى.