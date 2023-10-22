شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للمينى فوتبول يبدأ تدريباته بالإمارات استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر للميني فوتبول، تدريباته في الإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في مدينة رأس الخيمة بالإمارات بمشاركة 32 منتخبا، بداية من 26 أكتوبر الجاري.

ويمتد معسكر منتخبنا الوطني للميني فوتبول حتى مساء الإثنين 23 أكتوبر، حيث تغادر بعثة منتخبنا الوطني بورسعيد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل متجهة إلى مطار القاهرة الدولي للتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في كأس العالم بإماراة رأس الخيمة.

وكان أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول، قد بذل جهدا كبيرا في إنهاء إجراءات سفر البعثة والإقامة في وقت قياسي، كي يتمكن المنتخب من السفر والمشاركة في البطولة.

ويضم منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال، هشام خميس، أحمد جابر الأطروش، حسام حسن محمد، إبراهيم كمال، عمر نعمان، مروان عيسى، عابد إيهاب، محمد ياقوت، طارق باهي، جمال محمد مبروك، عادل مجدي كامل، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، طه محمود، محمد بابادين، ومحمود جمال.

ويقود منتخبنا الوطني فنيا التونسي وجدي دردور مديرا فنيا، ويعاونه أنسي نبيل مدربا عاما، عصام الشرقاوي مدربا، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أحمد نحلة مديرا إداريا، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب. ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.