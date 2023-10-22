شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات مصر للجمباز الفنى يحققن برونزية بطولة البحر المتوسط فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت ناشئات منتخب مصر للجمباز الفني ميدالية برونزية جديدة على مستوى الفرق في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين بإسطنبول.

ويضم منتخب ناشئات مصر للجمباز الفني جودي جوهر وشمس علي، وقدموا مستوى مميزا اعتلوا من خلاله منصة التتويج لتستمر إنجازات منتخبنا الوطني بتركيا.

وحقق منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين أمس المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023 بالمدينة التركية إسطنبول.

ويضم منتخب مصر صاحب الميدالية البرونزية مصطفى أحمد، محمد عطية وزياد بخيت.

وقدم اللاعبون مستوى مميزا خلال منافسة البطولة واستطاعوا من خلاله رفع علم مصر على منصات التتويج من جديد وتحقيق الميدالية البرونزية

وكان لاعب منتخب مصر للجمباز الفني مصطفى أحمد حقق المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفردي العام ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات غادرت إلى مدينة إسطنبول بتركيا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

يمثل منتخب مصر للناشئين:

مصطفى احمد

محمد عطية

زياد بخيت

المدرب:

الكابتن/أحمد عبدالرحيم

الكابتن/محمد عبدالرؤوف

يمثل منتخب مصر للناشئات:

جودي عبدالله

شمس علي

المدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب

رئيس البعثة

الدكتور: علاء حامد

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين أن منتخب الجمباز يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة على منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.