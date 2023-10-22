شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحسم مصير عرض كولومبيا للمنتخب الأولمبى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرازيلي روجيريو ميكالي مصير العرض الذى تلقاه المنتخب الأولمبي لمواجهة كولومبيا وديا في المعسكر المقبل، وذلك خلال الأسبوع المقبل، حيث يسعى المدرب البرازيلي للوقوف على خطة إعداد الفراعنة استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وتلقى منتخب مصر الأولمبي عرضا من نظيره المنتخب الكولومبي، للعب مباراة ودية في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين في إطار استعدادات أولمبى الفراعنة.

وخاض ميكالى بعد الفوز على أوزبكستان 22 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 30 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، كما حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى طشقند، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة، على تهنئة اللاعبين بالفوز المشرف فى التجربة القوية على أوزبكستان التي تشبه فى اجوائها المباريات الرسمية.

كما أشاد ميكالى المدير الفني بلاعبيه ووصفهم بالشجعان خاصة وأنه يتعاملون مع المباريات الودية كأنها رسمية واصفا التجربة الأوزبكية والمفيدة من كل الوجوه.