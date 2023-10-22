شكرا لقرائتكم خبر عن بثنائية رونالدو وتاليسكا..النصر يحبط مفاجأة ضمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أحبطت ثنائية من كرتين ثابتتين أطلقهما ثنائي النصر البرازيلي تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو مفاجأة ضيفه ضمك ليخرج النصر فائزاً 2-1 في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب مرسول بارك أمام 20 ألف متفرج.

واستعاد «العالمي» المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 22 نقطة متأخراً بنقطة عن التعاون الثاني و4 نقاط عن غريمه الهلال المتقدم في الصدارة،في حين تجمد رصيد ضمك على رصيده بعشر نقاط في المركز العاشر وتلقى الخسارة الرابعة في الدوري.

بادر الضيوف بالتسجيل في الدقيقة 45+2 عن طريق الفرنسي جورج كيفن «نكودو» الذي استغل واحدة من ثلاث انفرادات بمرمى الحارس النصراوي راغد النجار صد منها الأخيرة مناسبتين أمام الجامبي سيساي وجميعها في الشوط الأول.

وقلب النصر النتيجة في الشوط الثاني من ضربتين ثابتتين نفذهما بنجاح البرازيلي تاليسكا والأسطورة البرتغالية رونالدو في الدقيقتين 52 و56،وهدف «الدون» هو الحادي عشر له في الدوري وبالتالي استمر في ابتعاده بصدارة الهدافين.

وشهدت بداية المباراة احتفالية جماهير النصر بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمل «تيفو» خاص بمناسبة بلوغ «صاروخ ماديرا» 40 هدفااً في 2023 وتنصيبه هدافاً للعام 2023.

وبعد مباراة مجنونة،احتفل الحزم بأول انتصاراته في الدوري ومغادرة المركز الأخير رافعاً رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على ضيفه الرائد 4-3 الذي تراجع للمركز الأخير برصيد 5 نقاط.

سجل رباعية الحزم فايز سليماني «6 و42» ومحمد الثاين ومحمد بادا موسى «36 و72»،وللرائد منير سعيود «10 و45+10» وعمر غونزاليس «86».