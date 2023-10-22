شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدي إدارته الجديدة خماسية رائعة في شباك سموحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الزمالك صحوته عندما أكرم وفادة ضيفه سموحة 5-1 السبت بملعب القاهرة الدولي في المرحلة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم،ليهدي إدارته الجديدة المنتخبة برئاسة حسين لبيب أجمل هدية،بعد عرض كرنفالي رائع.

وسجل مصطفى شلبي (3) وأحمد سيد «زيزو» (14) ويوسف إبراهيم «أوباما» (45+5) والبديل التونسي سيف الدين الجزيري (81) ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» (89 ) أهداف الزمالك،والبديل فادي فريد (68) هدف سموحة.

وأهدر زيزو ركلة جزاء للزمالك (45+1).

وهو الفوز الثاني توالياً للزمالك بعد تعادلين مخيبين في بداية الموسم فرفع رصيده إلى 8 نقاط فصعد إلى المركز الثالث، فيما مني سموحة بخسارته الأولى هذا الموسم وتراجع إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط.

وضغط الزمالك منذ البداية وافتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من تمريرة عرضية لعمر جابر داخل المنطقة سددها شلبي على يسار الهاني سليمان.

ومرر شلبي كرة عرضية داخل المنطقة تابعها زيزو بتسديدة على يسار سليمان (14).

وحاول لاعبو سموحة العودة في النتيجة، وأهدر حسام حسن فرصة بعدما تلقى تمريرة بينية من المغربي لحسن دحدوح في عمق دفاع الزمالك فانفرد وسدد بغرابة خارج المرمى (23).

وحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» اثر لمسة يد على عمرو قلاوة، فأنبرى لها زيزو خارج المرمى.

ونجح الزمالك في التعزيز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر أوباما الذي تلقى كرة بالكعب من شيكابالا فراوغ سليمان وتابعها بكعب قدمه داخل المرمى.

وتحسن اداء سموحة مع بداية الشوط الثاني، وأنقذ محمد صبحي مرماه من هدف بتصديه لتسديدة حسام حسن المنفرد (47)، قبل أن ينجح في تقليص الفارق عندما مرر محمود وحيد كرة عرضية تابعها فريد برأسه داخل المرمى (68).

وأعاد الزمالك الفارق الى سابق عهده من هجمة مرتدة مرر على اثرها زيزو كرة عرضية إلى شيكابالا الذي سددها من داخل المنطقة ارتدت من العارضة الى جسد الجزيري وسكنت الشباك (81).

واختتم شيكابالا المهرجان في الدقيقة 89 بتسديدة من داخل المنطقة على يسار الهاني سليمان.

وعمق انبي جراح مضيفه البنك الأهلي بالفوز عليه 3-1 بملعب بتورسبورت في القاهرة.

وسجل ثلاثية انبي أحمد خليل «كالوشا» (30 من ركلة جزاء) وزياد كمال (80 من ركلة جزاء) ومودي ناصر (90+6)، وهدف البنك الأهلي أسامة فيصل (48).

وهو الفوز الأول لانبي هذا الموسم فرفع رصيده الى 4 نقاط وتقدم إلى المركز الحادي عشر، فيما مني البنك الأهلي بالخسارة الرابعة توالياً فبقي في المركز الأخير من دون رصيد.

وفرض الاتحاد السكندري تعادلاً مثيراً على مضيفه بلدية المحلة 2-2 بملعب غزل المحلة.

وتقدم البلدية عن طريق مهاجمه حسام أشرف (13 و39)، ورد الاتحاد السكندري بواسطة الغاني بنيامين بواتينغ (45+1) واسلام أبو سليمة (81).

ورفع البلدية رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن وهو الرصيد ذاته للاتحاد التاسع.