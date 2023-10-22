شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات مثيرة لسن الثنايا بميدان الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس السبت منافسات سن الثنايا ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة، وتضمنت المنافسات التي أقيمت في ميدان الذيد بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، 12 شوطاً وامتد السباق لمسافة 6 كيلومترات، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي:

الشوط الأول «الشاهينية» لهجن الرئاسة - المضمر سعيد مظفر العامري، بزمن قدره 10:6:20 دقيقة وهو أفضل توقيت شهده السباق، الشوط الثاني «مرضية» لعبد الله العامري، الشوط الثالث «هضيم» لعبد الله الرفيسة، الشوط الرابع «رعد» لسعيد الكعبي، الشوط الخامس «الشاهينية» لهجن الرئاسة - المضمر سعيد مظفر العامري، الشوط السادس «الشاهينية» لهجن الرئاسة - المضمر سعيد مظفر العامري، الشوط السابع «نجلا» لعبد الله الكتبي، الشوط الثامن «وجدان» لسيف بن كليب، الشوط التاسع «جمران» لراشد الحافري، الشوط العاشر «شاهين» لحمد الكتبي، الشوط الحادي عشر «أبعاد» لمحمد المتفيج، الشوط الثاني عشر «وعد» لمصبح آل علي.