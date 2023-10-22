الامارات | شباب الأهلي والوصل إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل كأس نائب رئيس الدولة "للطائرة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض شباب الأهلي على الوصل، إقامة مباراة فاصلة، لتحديد هوية الفائز بلقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد أن فاز عليه إيابا بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما في صالة شباب الأهلي، مساء اليوم، السبت.

وتقدم الوصل بالنتيجة في الشوط الأول، بواقع 26/24 قبل أن يتمكن شباب الأهلي من الرد في الشوطين الثاني والثالث، بنتيجة، 25/21، و25/23، ولكن الوصل نجح في العودة للمباراة بالفوز في الشوط الرابع ، 25/23، ليلجأ الفريقان إلى الشوط الفاصل، والذي حسمه الفرسان بالفوز، 15/13.

وكانت مواجهة الذهاب والتي أقيمت في زعبيل يوم السبت الماضي، قد شهدت فوز الوصل، بالنتيجة ذاتها بعد أن كان متأخر في شوطين.

وتقضي لوائح اتحاد الكرة الطائرة، بإقامة نهائي مسابقة كأس نائب رئيس الدولة من مباراتين بنظام الذهاب والإياب، على أن يُتوج باللقب الفريق الفائز في المواجهتين، في حين يتم اللجوء لمباراة فاصلة في حالة اذا ما تبادل كل فريق الفوز كما حدث في حالة شباب الأهلي والوصل.