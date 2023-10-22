الإنتر يخطف صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية تورينو وينتظر ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - انتزع إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه بثلاثية على تورينو في إطار الجولة التاسعة من المسابقة.

وصعد إنتر ميلان لصدارة الكالتشيو بشكل مؤقت منتظرا ما ستسفر عنه نتيجة القمة التي ستجمع ميلان ويوفنتوس مساء الغد.

ويتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جاره ميلان، بينما يشتعل المركز الثالث بين نابولي ويوفنتوس وفيورنتينا برصيد 17 نقطة لكل منهم.

وجاءت أهداف إنتر ميلان في شباك تورينو بتوقيع كل من نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز وهاكن كالهانغولو.

انتر ميلان يكشف عن صور استاده الجديد

كشف نادي انترميلان الإيطالي عن تصميم ملعبه الجديد والذي سيتم بنائه بالتعاون مع حاره الميلان خلال الفترة القادمة بعد التخلي عن خطط تطوير ملعبه الحالي والتاريخي سان سيرو وهو الملعب الذي من المقرر ان يستوعب حوالي ٧٠ الف متفرج إلى جانب العديد من المكونات الرياضية والترفيهية ومن المنتظر ان ينتهي انشائه مع بداية موسم ٢٠٢٧ / ٢٠٢٨ بعد موافقة السلطات المحلية بالفعل على دراسة الجدوى للمشروع .

وكشف اليساندرو انتونيلو نائب رئيس أنترميلان عن تفاصيل المشروع خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة سكاي أيطاليا ان المشروع سيتم اسناده لشركة بوبيلوس الهندسية والتي سبق لها انشاء ستاد نادي توتنهام هوتسبير الأنجليزي وكذلك ملعب نادي هيكس صوفي ستاديوم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .