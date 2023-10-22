الأهلي يضرب الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الوحدة بثلاثية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

افتتح النجم الفرنسي ماكسيمين التهديف للأهلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بينما سجل عبد الباسط هندي لاعب الأهلي هدف التعادل للوحدة عن طريق الخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 68 سجل اللاعب روجير إيبانيز دا سيلفا الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يوقع اللاعب الجزائري رياض محرز على الهدف الثالث في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ميندي

الدفاع: العمار - باسط - ايبانيز - الحريجي

الوسط: كيسييه – المجحد – فيغا

الهجوم: ماكسيمان – محرز – فرمينهو

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

بينما توقف رصيد فريق الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع بجدول دوري روشن، حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تعرض فريق فرسان مكة للهزيمة في 5 مواجهات.