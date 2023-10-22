أوسوريو: قدمنا مباراة كبيرة أمام سموحة ونستحق الفوز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام سموحة اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :" عندما تكون الكرة معنا نلعب بشكل جيد، ونجحنا في سحب المنافس لعمق الملعب ونجحنا في اللعب على الأطراف".

وتابع قائلا:" محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا نجحا في السيطرة على الكرة في المباراة، وعندما ندافع يكون لهما دور بخلق زيادة عدية في خط الدفاع، وعندما تكون الكرة معنا نلعب بثلاثة لاعبين في الدفاع وبثنائي في الوسط، وعندما نفقد الكرة يعود لاعب من وسط الملعب إلى الخط الخلفي".

وواصل أوسوريو قائلا: "على المستوى الهجومي قدمنا مباراة كبيرة لأننا نمتلك عناصر مميزة قادرة على خلق الفرص أمام أي فريق، وكل الأهداف التي سجلناها كانت من لعب مفتوح وهجمات منظمة وليست كرات ثابتة، والواضح للجميع أننا نلعب كرة هجومية وقادرون على التسجيل في أي وقت، ومن مكاسب اليوم أننا كنا نتحكم في المباراة وكنا نسحق الفوز".

وأضاف :" الكرة آراء، واليوم الفريق فاز بخمسة أهداف وفي الظروف العادية الفريق يحتاج لهدف من أجل الفوز باللقاء ونحن فريق كبير نلعب كرة هجومية ومن الطبيعي أن نستقبل أهداف".

الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة.